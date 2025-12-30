Россия представит на авиасалоне в Индии SJ-100 и Ил-114-300

Запланировано подписание контракта с индийской компанией на поставку шести Ил-114-300 и летная демонстрация самолета

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 декабря. /ТАСС/. Россия представит на авиасалоне Wings в Индии в конце января самолеты SJ-100 и Ил-114-300. Об этом сообщили ТАСС в Торговом представительстве РФ в республике.

"Участие ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в авиасалоне Wings India при поддержке Минпромторга России и Торгпредства России в Индии предполагает презентацию стенда с размещением модельных образцов самолетов SJ-100 и Ил-114-300. Кроме того, на стенде индийской государственной корпорации HAL (Hindustan Aeronautics Ltd), локального партнера ОАК в Индии, будет размещен модельный образец самолета SJ-100 с логотипами HAL", - указали в представительстве.

Как добавили в торгпредстве, на статической стоянке для демонстрации потенциальным заказчикам планируется размещение SJ-100 и Ил-114-300. Запланировано подписание контракта с индийской компанией Flamingo Aerospace на поставку шести самолетов Ил-114-300 и летная демонстрация самолета для потенциальных заказчиков.

Авиасалон

Авиасалон Wings India - крупнейшее в Азии мероприятие, посвященное гражданской авиации, которое организуется раз в год. Оно пройдет в формате выставки, конференции и авиашоу в период с 28 по 31 января в индийском городе Хайдарабаде штата Телангана на территории аэропорта Begumpet. Мероприятие затрагивает все направления развития гражданской авиации, включая коммерческую, общую и бизнес-авиацию.

Организатором авиасалона выступает Федерация индийских торгово-промышленных палат (The Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry, FICCI), а курирующим проведение мероприятия индийским ведомством - Министерство гражданской авиации Республики Индии.

Wings India соберет авторитетную отраслевую аудиторию, включая правительственные делегации, высших руководителей компаний и ведомств из авиационной отрасли различных государств. Программа мероприятия включает статические и летные демонстрации самолетов, министерскую пленарную сессию, глобальный форум генеральных директоров авиакомпаний, круглые столы, панельные дискуссии, вручение наград лидерам отрасли, В2В и В2G - встречи.

Среди экспонентов - ведущие мировые производители воздушных средств, техники и оборудования, дизайнеры интерьеров авиатехники, авиакомпании, отраслевые образовательные учреждения, провайдеры авиационных услуг и грузоперевозок, представители аэропортов, космической отрасли.

В 2024 году мероприятие объединило более 200 экспонентов, а в работе салона приняли участие более 6 тыс. деловых посетителей и свыше 50 тыс. гостей.