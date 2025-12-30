Силуанов: бюджет России получил от НДФЛ в 2025 году около 750 млрд рублей
Редакция сайта ТАСС
06:16
обновлено 06:50
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Федеральный бюджет России получил от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 2025 году порядка 750 млрд рублей. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-24" министр финансов Антон Силуанов.
"В целом по сравнению с уровнем 2024 года налог на доход физических лиц прирастет более чем на 400 млрд рублей и достигнет порядка 750 млрд рублей", - сказал Силуанов.
В частности, по его словам, примерно 200 млрд рублей бюджет получит дополнительно за счет налогообложения депозитных выплат.