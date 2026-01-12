В Росстандарте заявили, что не разрабатывают ГОСТ на видеоигры

Глава ведомства Антон Шалаев отметил, что стоял вопрос о возможной необходимости классификации видеоигр, как это сделано в отношении других игр и игрушек

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. ГОСТ на видеоигры в России сейчас не разрабатывается, сообщил в интервью ТАСС глава Росстандарта Антон Шалаев.

"ГОСТа на видеоигры на сегодняшний день не планировалось и в разработке не было", - сказал он.

При этом Шалаев уточнил, что стоял вопрос о возможной необходимости классификации видеоигр, как это сделано в отношении других игр и игрушек.

"Этот вопрос пока дискуссионный, и конкретного ГОСТа по классификации видеоигр сегодня нет. Но еще раз обращу внимание, это ГОСТ не на видеоигры, а на их классификацию", - подчеркнул руководитель ведомства.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.