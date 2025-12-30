Силуанов: аукцион по приватизации аэропорта Домодедово пройдет в начале 2026 года
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Открытый аукцион по приватизации аэропорта Домодедово состоится в начале 2026 года, интерес со стороны инвесторов уже есть, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" министр финансов Антон Силуанов.
"Мы много работы проделали по этому активу. В следующем году, буквально в начале года, соответствующий пакет будет выставлен на аукцион, открытый аукцион, будем проводить его в соответствии с правилами, утвержденными в законодательстве. Уверен, что аукцион состоится, есть желающие, есть инвесторы", - сказал Силуанов.
Ранее он заявлял, что РФ заинтересована как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс.