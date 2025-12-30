"Системный оператор" в марте проведет отбор агрегаторов энергоспроса

На отборах будут определены агрегаторы спроса, которые отдают команды своим клиентам на снижение нагрузки в определенные часы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. "Системный оператор" объявил о проведении конкурентных отборов участников для управления изменением режима потребления электроэнергии (механизм управления спросом) во втором квартале 2026 года, сообщили в СО ЕЭС.

В первой ценовой зоне (1ЦЗ, европейская часть РФ и Урал) предельный объем услуг управления спросом составит 846,7553 МВт. Во второй ценовой зоне (2ЦЗ, Сибирь) - 391,7342 МВт. "Для отдельной территории 2-й ЦЗ, входящей в состав ДФО и ранее относившейся к неценовым зонам оптового рынка, предельный объем услуг, подлежащих отбору составил 93,3111 МВт", - говорится в сообщении.

Участники отбора смогут подать ценовые заявки с 2 по 4 марта 2026 года. На отборах будут определены агрегаторы спроса, которые отдают команды своим клиентам на снижение нагрузки в определенные часы.

С 2024 года механизм управления спросом работает на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Механизм управления спросом начнет работать в ДФО, поскольку с 1 января 2025 года постановлением правительства РФ Республика Коми и Архангельская область включены в первую ценовую зону оптового рынка энергии и мощности, а Дальний Восток - во вторую.

Как отмечала ассоциация "Совет рынка", переход в ценовую зону позволит привлечь инвестиции в строительство новой генерации, даст возможность промпотребителям сэкономить на закупке электроэнергии, а производителям - повысить эффективность.

С запуском энергорынка на этих территориях состоится переход от тарифного регулирования к рыночным принципам функционирования электроэнергетики. Принятое регулирование не затронет население, для которого поставка электроэнергии по-прежнему будет осуществляться по тарифам.