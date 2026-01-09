АТОР: открытие аэропорта в Крыму могло бы увеличить турпоток минимум на 15%

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что прямые рейсы в курортные регионы всегда ведут к увеличению потока

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Туристический поток в Крым может дополнительно увеличиться минимум на 15% в годовом сопоставлении в случае возобновления работы аэропорта Симферополя, сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Прямые рейсы в курортные регионы - всегда увеличение потока. В случае с Крымом - как минимум +15% в годовом исчислении", - сказала она.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что все временно закрытые с 2022 года российские аэропорты готовы к открытию, однако решение о возобновлении работы принимает не Росавиация.

На данный момент временно ограничена работа нескольких аэропортов южной и центральной части России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. После ограничений были возобновлены рейсы в аэропорт Элисты, в Геленджик и Краснодар.

