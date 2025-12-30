Московские энергокомпании перешли на усиленный режим работы в новогодние праздники

В филиалах "Мосэнерго" было организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. "Московская объединенная энергетическая компания" и "Мосэнерго" в период новогодних праздников перешли на усиленный режим работы и реализуют комплекс мер для обеспечения надежного снабжения потребителей Московского региона электроэнергией, теплом и горячей водой. Об этом сообщили в "Мосэнерго".

"Электростанции "Мосэнерго" несут электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Компания располагает достаточным резервом мощности для работы в условиях повышенных нагрузок с учетом возможного понижения температуры наружного воздуха. На ТЭЦ "Мосэнерго" сформированы необходимые запасы резервного топлива", - говорится в сообщении.

В филиалах "Мосэнерго" было организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад и проверена работоспособность автономных источников электроснабжения, включая дизель-генераторные агрегаты.

МОЭК в период новогодних праздников ввела режим повышенной готовности. Круглосуточное дежурство несут 42 аварийно-ремонтные бригады.