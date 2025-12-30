ВТБ: средний размер чаевых в 2025 году вырос до 421 рубля

При этом россияне стали чуть реже оставлять чаевые, указали в банке

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Средний размер чаевых, которые оставляли россияне в 2025 году, увеличился на 9%, до 421 рубля. Такие данные ТАСС привели в пресс-службе ВТБ со ссылкой на аналитиков сервиса "ВТБ.Чаевые+".

При этом россияне стали чуть реже оставлять чаевые, указали в ВТБ.

Согласно данным сервиса, рестораны по-прежнему с большим отрывом лидируют по количеству оставляемых чаевых - на них приходится около 85%. Остальную долю рынка занимают кафе, бары, кофейни, отели, салоны красоты, турагентства и другие индустрии.

В ресторанах, кафе и барах россияне стали оставлять чаевые на 9% реже, чем в 2024 году. При этом средний чек вознаграждений там вырос в среднем на 15%, 9% и 7% соответственно. В ресторанах он составил 472 рубля, в кафе - 233 рубля, в барах - 353 рубля. В среднем это около 12% от размера чека.

Чаевые монтажникам и в салонах связи

Появились также новые сферы, где россияне стали оставлять чаевые: операторам в кол-центрах, монтажникам в службах установки интернета, менеджерам в салонах связи и почтовых отделениях, служащим в отелях (не только горничным, но и консьержам, белбоям), продавцам в различных точках продаж - например, в магазинах одежды и дорогих продуктов.

"Оборот чаевых в таких проектах невелик, но в 2025 году таких проектов в сфере услуг, кто решил подключить сервисы чаевых, стало заметно больше", - процитировали в ВТБ руководителя сервиса "ВТБ.Чаевые+" Алексея Русакова.