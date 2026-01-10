АТОР: россияне стали чаще выбирать непродолжительный отдых и отели без питания

В то же время растет доля премиального сегмента во всех видах туризма

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские туристы в 2025 году стали чаще выбирать менее продолжительный отдых и бронировать отели без питания, сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В то же время растет доля премиального сегмента во всех видах туризма.

"Туроператоры отмечают в этом году сокращение средней продолжительности тура по России на одну-две ночи по сравнению с 2024 годом. Также стали чаще заказывать отели без питания", - сказала она.

Эксперт отметила, что российские путешественники в 2025 году стали очень чувствительны к стоимости отдыха. В то же время одной из доминирующих тенденций стало увеличение доли премиального сегмента практически во всех видах туризма - внутреннем, въездном и выездном.

