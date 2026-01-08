АТОР: Китай может опередить Египет и ОАЭ по популярности у россиян

При этом направление вряд ли достигнет показателей Турции, указала исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Китай в 2026 году может опередить Египет и ОАЭ по популярности у российских туристов, сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Исходя из сегодняшних показателей и прогнозов, Китай может в следующем году догнать Египет и ОАЭ и даже опередить их, хотя вряд ли достигнет показателей Турции", - сказала она.

Эксперт отметила, что основная пятерка лидеров в выездном туризме в этом году не изменится. Однако на распределение спроса может повлиять Китай - благодаря отмене виз количество визитов российских туристов в эту страну возросло в 2025 году почти на 30% и достигло 2,45 тыс.

Безвизовый режим для граждан РФ, направляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября 2025 года. Россияне с обычным загранпаспортом смогут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней.

