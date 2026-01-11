АТОР: отмена виз для туристов из Индии сильно повлияет на въездной туризм в РФ

Исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе отметила, что в 2025 году Россию, в частности, посещали туристы из Китая и стран Ближнего Востока

Редакция сайта ТАСС

© Николай Тришин/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Отмена Россией виз для туристов из Индии существенно повлияет на въездной туризм в РФ, сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Индия (в 2025 году - прим. ТАСС) выросла на 30%. Безвизовый режим для туристов из Индии будет иметь сильное влияние на въездной туризм", - сказала она.

Эксперт отметила, что в 2025 году Россию посещали в основном туристы из Китая, стран Ближнего Востока, в том числе Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана, а также Индии, Турции, стран Юго-Восточной Азии. При этом в последние месяцы минувшего года наметился существенный рост турпотока из Китая и стран Ближнего Востока.

"Вероятно, в следующем году он продолжится. Согласно предварительным итогам, в 2025 году в Россию прибыли 877,6 тыс. туристов из Китая, это примерно половина всего въездного турпотока. Рост турпотока из Китая составит, по прогнозам, от 15% до 30% в зависимости от региона и сезона. Что касается Ближнего Востока - Саудовская Аравия показала рост примерно в 20%, скорее всего, такие темпы сохранятся", - рассказала Ломидзе.

Полный текст интервью будет опубликован 12 января в 09:30 мск.