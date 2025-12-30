Голикова: в России почти половину рабочей силы составляют женщины

Важно, чтобы они не сталкивались с выбором между карьерой и семьей, сообщила вице-премьер РФ

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Почти половина трудящихся в России - женщины (49%). Важно, чтобы они не сталкивались с выбором между карьерой и семьей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Женщины составляют почти половину - 49% - рабочей силы в стране. Важно, чтобы женщина не стояла перед выбором - работа или семья", - сказала Голикова, слова которой приводит аппарат вице-премьера.

На заседании также обсудили повышение грамотности женщин и девочек в вопросах здоровья. В регионах внедряются новые подходы в женских консультациях, увеличивается объем профилактических осмотров и диспансеризаций, что позволяет произвести раннее выявление заболеваний и снизить их негативные последствия для здоровья, уточнила вице-премьер.

Она отметила, что крупные компании часто предлагают доплаты к пособию по уходу за ребенком до полутора лет, субсидии на летний отдых детей, дополнительную помощь многодетным семьям, жилищные субсидии и другие выплаты.