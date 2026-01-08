РФ планирует в 2026 году передать фонд национальных стандартов в Иран и Вьетнам

По словам главы Росстандарта Антона Шалаева, с 2022 года резко интенсифицировалось продвижение отечественной метрологии и стандартизации

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Россия передала фонд национальных стандартов более 20 странам, в 2026 году планируется передача фонда во Вьетнам и Иран. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

"С 2021 года Россия ввела практику передачи фонда национальных стандартов странам-партнерам. Мы даем возможность познакомиться с нашими стандартами, и там, где партнеры заинтересованы, они могут напрямую их применять. Сегодня число таких стран уже превысило два десятка, среди них страны СНГ, Монголия, целый ряд африканских государств, КНДР. В январе 2026 года планируется передача фонда во Вьетнам, а в феврале 2026 года - в Иран. Интерес к российским ГОСТам от стран-партнеров мы видим все больше", - рассказал Шалаев.

Он отметил, что с 2022 года резко интенсифицировалось продвижение отечественной метрологии и стандартизации. Так, за 3,5 года заключены двусторонние соглашения с 26 государствами.

"В 2026 году впервые на территории РФ в сфере стандартизации и метрологии запланированы три важных мероприятия: в мае - встреча национальных органов по стандартизации государств ШОС, в июне в Санкт-Петербурге - заседание региональной метрологической организации КООМЕТ, а в ноябре в Казани - проведение генеральной ассамблеи Института стандартизации и метрологии Организации исламского сотрудничества", - сообщил глава Росстандарта.

Полный текст интервью будет опубликован 12 января в 10:00 мск.