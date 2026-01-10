АТОР: число турпоездок россиян в КНДР выросло почти в три раза в январе - сентябре

В стране побывали 4,05 тыс. граждан России

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Туристический поток из России в КНДР за три квартала 2025 года вырос почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"За три квартала 2025 года в КНДР с туристической целью въехали 4,05 тыс. россиян. Это очень мало, хотя и почти в три раза больше, чем в 2024 году", - сказала она.

Эксперт отметила, что это направление "никак нельзя" назвать популярным. "Непростая транспортная доступность, необходимость получения визы, а также довольно высокие цены на поездки не способствуют увеличению туристического потока в эту страну", - объяснила Ломидзе.

