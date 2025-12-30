Numbers: "Зверополис 2" стал одним из самых кассовых мультфильмов года

Сборы составили $1,4 млрд по всему миру

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Анимационный фильм "Зверополис 2" (Zootopia 2, 2025) собрал $1,4 млрд по всему миру, что сделало его одной из самых кассовых кинокартин за 2025 год.

Согласно данным американского портала The Numbers, первое место в рейтинге занял китайский мультфильм "Нэчжа побеждает Царя драконов" (Ne zha zhi mo tong nao hai, 2025) - лента о фантастических приключениях мальчика-демона. Картине удалось собрать более $2 млрд в мировом прокате.

Анимационный фильм "Зверополис 2" - продолжение приключений крольчихи-полицейского Джуди Хопс и лиса Ника Уайлда. По информации онлайн-кинотеатра "Кинопоиск", премьера ленты состоялась 13 ноября 2025 года в США. В новой части напарникам предстоит раскрыть дело о загадочной рептилии, перевернувшей жизнь звериного мегаполиса с ног на голову. Роли сыграли Джейсон Бейтман, Форчун Феймстер, Джиннифер Гудвин, Ке Хюи Куан.