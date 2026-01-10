Росстандарт объяснил лимит на число оцениваемых лабораториями авто

Такое решение связано с выявлением нарушений при оформлении свидетельств о безопасности конструкции транспортных средств

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Решение об установлении предельного количества оцениваемых испытательными лабораториями единичных транспортных средств связано с выявлением нарушений при оформлении свидетельств о безопасности их конструкции. Введение такого лимита позволит усилить контроль за оформлением документов, рассказал в интервью ТАСС глава Росстандарта Антон Шалаев.

Он пояснил, что единичные транспортные средства чаще всего завозятся в Россию физическим лицом для личных целей. Автомобиль должен стать безопасным участником дорожного движения, для чего существуют определенные требования и процедуры их проверки, в результате которых выдается свидетельство безопасности конструкции (СБКТС).

"В связи с выявлением нарушений при оформлении свидетельств о безопасности конструкции транспортных средств, не так давно было принято решение об утверждении предельного максимального значения количества оцениваемых испытательными лабораториями с соответствующей областью аккредитации и типовой инфраструктурой единичных транспортных средств", - сказал Шалаев.

Он отметил, что такая "пропускная способность" лаборатории составляет 80 автомобилей в сутки, а не 1-1,5 тыс., сколько выдавали ранее некоторые лаборатории свидетельств. "Введение указанного ограничения позволяет значительно усилить контроль за оформлением СБКТС такими лабораториями", - уточнил глава Росстандарта.

Он также добавил, что этот "лимит" можно увеличить, если лаборатория увеличит количество линий и наберет дополнительный персонал.

"Задача стоит не ограничить рынок, а обеспечить безопасность того, что ездит на наших дорогах. Сделано это для того, чтобы документы о безопасности действительно ее подтверждали на основе проведенной экспертизы", - отметил Шалаев.

