В КЧР число самозанятых выросло на 23% за год

Показатель составил более 34,4 тыс.

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 10 января. /ТАСС/. Число самозанятых граждан в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2025 году увеличилось на 23% и составило более 34,4 тыс. Об этом сообщил ТАСС замминистра экономического развития республики Мурат Гочияев.

"На начало прошлого года в республике было зарегистрировано более 27,9 тыс. самозанятых граждан, а на конец 2025-го их число превысило 34,4 тыс. Динамика очень хорошая, постепенно самозанятые выходят из тени, идет легализации их деятельности", - сказал собеседник агентства.

В числе основных видов деятельности самозанятых в республике - сфера услуг, торговли, пассажирские и грузовые перевозки, отметил замминистра.

Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" действует в Карачаево-Черкесии с сентября 2020 года.