ФАС разрешила "Росспиртпрому" купить 100% акций "Татспиртпрома"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила сделку по покупке "Росспиртпромом" 100% акций "Татспиртпрмома". Об этом сообщили в "Татспиртпроме".

"Компания АО "Татспиртпром" информирует о получении одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы на покупку АО "Росспиртпром" 100% акций АО "Татспиртпром", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал о приобретении "Росспиртпромом" акций "Татспиртпрома". В компании добавили, что сделка готовилась в течение года и осуществлена по рыночной цене на основании проведенной независимой оценки.

Модель дальнейшего функционирования предполагает сохранение двух юридических лиц, каждое из которых продолжит специализироваться в соответствии со своей базовой компетенцией, сказано в сообщении. Головные офисы "Росспиртпрома" и "Татспиртпрома" будут находиться в Казани.