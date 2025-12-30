РФ и Белоруссия подписали соглашение о создании общего рынка ювелирных изделий

Документ направлен на взаимное признание государственных пробирных клейм, наносимых на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании общего рынка ювелирных изделий. Документ предусматривает взаимное признание государственных пробирных клейм и маркировки драгоценных изделий, что исключает необходимость повторного клеймения и маркировки при перемещении товаров между странами, сообщается на сайте Минфина России.

"В Москве заместителем министра финансов Российской Федерации Алексеем Моисеевым и заместителем министра финансов Республики Беларусь Александром Судником подписано соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них. Соглашение направлено на взаимное признание государственных пробирных клейм, наносимых на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, а также взаимное признание маркировки таких изделий", - говорится в сообщении.

Взаимное признание маркировки ювелирных изделий и пробирных клейм будет обеспечено за счет интеграции российской информационной системы ГИИС ДМДК и белорусской ИС "Электронный знак".