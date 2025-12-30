Главе субподрядчика проекта метро в Красноярске объявили предостережение

Гендиректор компании "ТД Ангара" Сергей Рыбаков не выплатил зарплату занятым в реализации проекта

КРАСНОЯРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края объявила предостережение гендиректору компании "ТД Ангара" (компания субподрядчик строительства метротрамвая в Красноярске) Сергею Рыбакову из-за невыплаты зарплаты занятым в реализации проекта. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

26 декабря в местных СМИ и социальных сетях появилась информация, что водители грузовиков одной из субподрядных организаций из-за отсутствия выплат перекрыли в центре города въезд на одну из площадок строительства метротрамвая. В ГСУ СК РФ по краю и Хакасии сообщили о начале проверки по данному факту.

"Руководителю ООО "ТД Ангара" объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства и разъяснены последствия неоплаты труда сотрудников. По результатам проверки в отношении директора будет возбуждено административное дело (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ), будут приняты иные меры прокурорского реагирования в целях безусловного погашения задолженности по заработной плате и восстановления нарушенных прав работников", - сообщает ведомство.

Прокуратурой также организована проверка по факту невыплат зарплат в субподрядных организациях. "Предварительно установлено, что один из субподрядчиков - ООО "БТС-Красноярск" - заключил договор на транспортировку и утилизацию грунта с ООО "ТД Ангара", которое, в свою очередь, привлекло к оказанию услуг перевозки индивидуального предпринимателя", - добавили в ведомстве. Задолженность образовалась из-за того, что одна фирма не рассчиталась со второй и в результате 10 сотрудников индивидуального предпринимателя не получили 500 тыс. рублей, а 39 работников "ТД Ангара" не получили 1,2 млн рублей в качестве аванса за декабрь. Организации активно ищут кредитные средства для скорейшего погашения долгов перед исполнителями работ.

В компании-генподрядчике строительство метротрамвая "Моспроект-3" опровергли информацию об отсутствии проектной документации по станции "Площадь Революции". "В связи с этим заявления ООО "БТС-Красноярск" о невыплатах из-за отсутствия проектной документации несостоятельны, вносят в публичное и медийное поле неверную информацию, искаженно характеризуют работу госзаказчика и генерального подрядчика, которые, в свою очередь, выполняют свои обязательства в рамках взаимных контрактных обязательств и направляют все свои усилия на реализацию проекта строительства метротрамвая в г. Красноярске", - заявил представитель группы компаний "Моспроект-3", добавив, что 26 декабря после предоставления надлежащим образом оформленной исполнительной документации субподрядной организации были перечислены денежные средства.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. Сейчас в городе ведется строительство метротрамвая. В августе 2022 года Красноярский край подписал соглашение с ГК "Моспроект-3" о том, что группа компаний станет новым генподрядчиком строительства метротрамвая вместо АО "Красноярск ТИСИЗ".