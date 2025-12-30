Бензин АИ-92 подешевел на бирже в декабре более чем на 10%

Цена бензина АИ-95 снизилась почти на 20%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Стоимость бензина марки "Регуляр-92" по итогам торгов декабря снизилась больше чем на 10%, а марки "Премиум-95" - почти на 20%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина АИ-92 снизилась в декабре на 11,01%, до 54,026 тыс. рублей за тонну по итогам последнего торгового дня 2025 года, бензина АИ-95 - на 19,15%, до 58,723 тыс. рублей за тонну.

Летнее дизельное топливо подешевело на 5,97%, до 54,552 тыс. рублей за тонну, межсезонный дизель - на 2,55%, до 54,388 тыс. рублей за тонну, зимний дизель - на 15,96%, до 61,655 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей упала на 5,34%, до 76,239 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - на 37,1%, 11,229 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) упала в декабре на 1,79%, до 20,504 тыс. рублей за тонну.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, сообщало Минэнерго РФ.

Временный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям) и дизельного топлива для непроизводителей продлен в РФ до конца февраля 2026 года.