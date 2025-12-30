Lamoda сообщила о сложностях с постоплатой заказов

В компании работают над решением проблемы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Lamoda фиксирует технические сложности с постоплатой заказов. В компании работают над устранением проблемы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Lamoda.

"Мы фиксируем технические сложности с постоплатой заказов - при оплате картой и через СБП. Команда активно работает над их решением, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работу", - сказано в сообщении.

На данный момент доступны оплата привязанной картой и наличными, отметили в пресс-службе.