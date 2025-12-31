ЦБ закрепил нулевые комиссии по операциям с цифровым рублем в пользу государства

После 1 сентября крупнейшие банки будут обязаны предоставить всем желающим возможность открывать кошельки цифрового рубля и распоряжаться остатками на них, в том числе для платежей в бюджет

Редакция сайта ТАСС

Здание ЦБ РФ © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Банк России с 1 января 2026 года установил нулевые комиссии для операций с цифровым рублем в пользу государства. Тарифы будут действовать для граждан и компаний при списании средств с их кошельков в бюджет.

Доступ к таким операциям в первую очередь получат участники пилотного проекта. После 1 сентября 2026 года крупнейшие банки будут обязаны предоставить всем желающим возможность открывать кошельки цифрового рубля и распоряжаться остатками на них, в том числе для платежей в бюджет.

Ранее ЦБ продлил до конца 2026 года льготный период без комиссий по всем остальным операциям бизнеса с цифровой валютой. Для граждан переводы и платежи в цифровых рублях в любое время остаются бесплатными