Акционеры "Интер РАО" избрали совет директоров до 2028 года

В списке значатся 11 человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Собрание акционеров "Интер РАО" на заочном заседании 29 декабря утвердило совет директоров компании до 2028 года, следует из сообщения на сервере раскрытия информации.

В списке значатся 11 человек. Среди них - глава "Роснефти" Игорь Сечин, гендиректор "Интер РАО" Сергей Дрегваль и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

В совет директоров также вошли первый замгендиректора группы "Россети" Андрей Муров, глава "Системного оператора" Федор Опадчий. Кроме того, в состав вошли председатель совета директоров "Норникеля" Андрей Бугров, председатель правления ассоциации "НП Совет рынка" Максим Быстров и замдиректора по научной работе Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук Владимир Миловидов.

В совет директоров также были избраны глава ЗАО "Лидер" Анатолий Гавриленко, замначальника департамента "Газпрома" Денис Федоров и член правления, первый замгендиректора по развитию новых продуктов атомной энергетики Госкорпорации "Росатом" Александр Локшин.

О компании

"Интер РАО" - российский многопрофильный энергохолдинг, в состав которого входят предприятия следующих сегментов: генерация электрической и тепловой энергии, энерготрейдинг, розничная торговля электроэнергией, энергетическое машиностроение, инжиниринг, отраслевые информационные технологии. Работает в ряде стран, в России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт.

Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.