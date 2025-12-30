Глава Минприроды: план развития отрасли редкоземельных металлов подписан

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Документ о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов России был подписан 1 декабря. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"Я могу сказать, что у нас вся таблица Менделеева в стране есть, и мы обеспечены и ресурсами, и запасами", - сказал он.

Важный момент заключается в том, что извлечение редкоземельных металлов требует определенных технологий, подчеркнул Козлов.

"Здесь стоит очень большой вопрос, и мы его вместе с нашими коллегами из Министерства промышленности (и торговли) обсуждаем для того, чтобы у нас появлялись технологии и, конечно, рынок потребления этих редкоземов. Это большая работа, и по поручению нашего президента 1 декабря был подписан документ стратегический в правительстве, который обязывает каждого из участников этой работы сделать свой вклад для того, чтобы у нас был сырьевой свой суверенитет", - сказал Козлов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил до декабря утвердить план мероприятий по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов.