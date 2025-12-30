Вице-премьер Белоруссии обсудил с главой "Газпрома" перспективы сотрудничества

Пресс-служба правительства республики уточнила, что поставки российского газа вносят большой вклад в обеспечение энергетической безопасности

МИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра Белоруссии Виктор Каранкевич провел встречу с главой ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, на которой обсуждалось сотрудничество и перспективы его развития. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Состоялась рабочая встреча Виктора Каранкевича и гендиректора ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" Владимира Майорова с главой ПАО "Газпром" Алексеем Миллером", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и перспективы его развития". "Отмечено, что надежные поставки российского газа вносят большой вклад в обеспечение энергетической безопасности республики", - добавили в пресс-службе.