Минприроды в 2026 году будет уделять особое внимание качеству воды

Предстоит большая работа, которая поможет обеспечить безопасность жизни людей, добавил глава Минприроды Александр Козлов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Минприроды в 2026 году будет уделять внимание качеству питьевой воды, которая добывается из недр и тому, что фактически оказывается в бутылках в магазинах. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

По словам Козлова, стратегическим сырьем будущего становится вода. "Мы посмотрели все те запасы подземной воды, которые у нас имеются. Определили ту номенклатуру, которая говорит о том, что это подземный запас, той качественной (воды), которая важна для человека, для его потребления. И сейчас недавно прошла комиссия под председательством (первого вице-премьера РФ - прим. ТАСС) Дениса Валентиновича Мантурова, где мы были инициаторами, и нас, спасибо большое, поддержали. 2026 год мы посвятим тому, что мы посмотрим, что добывает предприятие из подземных вод, скважин, и что появляется на прилавках", - сказал он.

Козлов отметил, что будет уделяться внимание заявленному качеству, которое Минприроды видит "как геологи" и тому, что фактически содержится в бутылках питьевой воды.

Предстоит большая работа, которая поможет обеспечить безопасность жизни людей, добавил министр.