Банки больше не смогут сами оценивать доход заемщика при выдаче автокредита

Теперь при решении будут использоваться исключительно сведения об актуальных официальных доходах граждан

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Российские банки с 1 января 2026 года больше не могут оценивать доходы заемщика для выдачи автокредитов, используя собственные модели расчета.

До 31 декабря 2025 года действовал модельный подход для оценки дохода заемщиков при выдаче автокредитов, который Банк России принял решение не продлевать.

В августе 2025 года регулятор утвердил план перехода кредиторов к использованию официальной информации о доходах при кредитовании граждан. Согласно плану регулятора, банки и другие кредиторы при принятии решения о предоставлении кредита (займа) будут использовать исключительно сведения об актуальных официальных доходах граждан. Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами Банк России утвердил дорожную карту, определяющую основные этапы перехода на новый порядок использования информации.

Установить такую обязанность для кредиторов ранее поручил президент РФ Владимир Путин.