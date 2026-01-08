Алиханов: маркетплейсы при поиске будут первоочередно рекомендовать продукцию РФ

Кроме того, при выборе товара конкретного иностранного бренда площадка должна будет параллельно рекомендовать аналогичный российский товар

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Маркетплейсы в рамках законопроекта о российской полке должны будут при поиске покупателями товара рекомендовать в первую очередь отечественную продукцию. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Поскольку на маркетплейсах "полка" не ограничена, то для них правительством РФ смогут быть установлены специальные требования по размещению карточек товаров. Например, при запросе покупателем информации о товаре без конкретного бренда, маркетплейс должен будет обеспечить первоочередную рекомендацию предложения российского товара", - сказал он.

Кроме того, при выборе покупателем товара конкретного иностранного бренда площадка должна будет параллельно рекомендовать аналогичный российский товар.

Полный текст интервью будет опубликован 13 января в 9:00 мск.