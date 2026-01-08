Минпромторг ожидает вступления в силу закона о "российской полке" в 2026 году

Глава министерства Антон Алиханов заявил, что законопроект согласован всеми заинтересованными федеральными органами и проходит процедуру оценки регулирующего воздействия

Редакция сайта ТАСС

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Минпромторг России ожидает вступления в силу закона о "российской полке", устанавливающего для торговли минимальную квоту на отечественные непродовольственные товары, в 2026 году, сообщил в интервью ТАСС глава министерства Антон Алиханов.

Он заявил, что законопроект согласован всеми заинтересованными федеральными органами и сейчас проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. После этого документ будет внесен в правительство РФ.

"Ожидаем, что инициатива вступит в силу в этом году", - сказал министр.

Главной целью законопроекта является поддержка отечественных производителей и укрепление их позиций на рынке, говорил Алиханов. Российским товарам обеспечат лучшие места на торговых полках, а маркетплейсы будут давать их первоочередную рекомендацию при поиске продукции покупателем.

Полный текст интервью будет опубликован 13 января в 09:00 мск.