Бензин АИ-92 подорожал на бирже в 2025 году более чем на 2%

Марка "Премиум-95" прибавила больше 4%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Стоимость бензина марки "Регуляр-92" по итогам 2025 года прибавила больше 2%, а марки "Премиум-95" - больше 4%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина АИ-92 прибавила за год 2,06%, до 54,026 тыс. руб. за тонну по итогам последнего торгового дня 2025 года, бензина АИ-95 - 4,66%, до 58,723 тыс. руб. за тонну.

При этом летнее дизельное топливо подорожало лишь на 0,35%, до 54,552 тыс. руб. за тонну, а межсезонный дизель - подешевел за год на 2,61%, до 54,388 тыс. руб. за тонну. Зимний дизель в годовом сравнении упал на 12,19%, до 61,655 тыс. руб. за тонну, стоимость топлива для реактивных двигателей упала на 7,5%, до 76,239 тыс. руб. за тонну, а топочного мазута - на 63,34%, до 11,229 тыс. руб. за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) за год прибавила 12,65%, до 20,504 тыс. руб. за тонну по итогам последнего торгового дня.

По итогам года объем торгов нефтепродуктами на бирже снизился на 0,1%, до 37,157 млн тонн. Объем торгов бензинами упал на 6%, до 10,254 млн тонн, дизтопливом - вырос на 2,7%, до 19,32 млн тонн, следует из данных торговой площадки.

О ситуации на рынке и принятых мерах

Во второй половине 2025 года стоимость бензина марки Аи-92 на бирже неоднократно обновляла рекорд, достигнув максимальной отметки в 74,392 тыс. руб. за тонну в конце октября. Бензин Аи-95 также в этом году обновлял рекорды и показал максимальную цену в 82,382 тыс. руб. за тонну в начале сентября.

На Петербургской бирже в сентябре ужесточили правила торгов бензином и дизелем: предельную границу на рост цен на топливо снизили с 0,5% до 0,01%. С 22 декабря биржа вернула верхнюю границу роста цен на топливо к уровню 0,5% по бензину и дизельному топливу всех марок.

В октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, сообщало Минэнерго РФ.

Временный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям) и дизельного топлива для непроизводителей был продлен в РФ до конца февраля 2026 года.