Система отслеживания импорта российских алмазов в ЕС вступила в силу

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Обязательная система отслеживания импорта необработанных и ограненных природных алмазов российского происхождения в страны Евросоюза заработала с 1 января. Однако, техническая возможность отслеживания потока камней вызывает сомнения у отрасли.

С 1 января 2024 года вступили в силу ограничения на импорт российских алмазов и бриллиантов весом от 1 карата в страны G7 и ограничения на поставки алмазов в Евросоюз. С 1 марта 2024 года к ввозу в ЕС и G7 были запрещены бриллианты от 1 карата, ограненные из российских алмазов в третьих странах, а с 1 сентября 2024 года запрещен импорт российских алмазов весом от 0,5 карата, а также синтетических бриллиантов в страны G7 и ЕС.

Страны ЕС также договорились о введении обязательной системы отслеживания импорта необработанных и ограненных природных алмазов российского происхождения в страны сообщества для обеспечения соблюдений санкций. При этом внедрение этого механизма неоднократно откладывалась. Данная система обязывает компании предоставлять "доказательства на основе отслеживания" для ввоза алмазов и бриллиантов ЕС.

В российской алмазодобывающей компании "Алроса" отмечали, что попытки внедрения механизмов, подобных системе отслеживания происхождения алмазов, - это безответственные шаги в угоду политической конъюнктуре, которые ставят под угрозу функционирование всей отрасли.

Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов сообщил ТАСС, что европейские власти все это время откладывали введение системы, прежде всего, из-за технической невозможности реализовать этот механизм. "Внедрение такой системы требует значительных временных и финансовых ресурсов", - сказал Красноженов.

Эксперт выразил сомнение в том, что на практике удастся обеспечить мониторинг всего объема камней. Кроме того, он отметил, что на текущий момент существенного притока алмазного сырья в Европу не наблюдается. "Таким образом, даже в случае введения системы отслеживания импорта необработанных и ограненных природных алмазов в Европе, существенного влияния на рынок алмазного сырья это не окажет", - добавил он.