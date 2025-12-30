Объем ВВП России за III квартал составил 54 трлн 501,3 млрд рублей

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Объем ВВП России за III квартал 2025 года составил в текущих ценах 54 трлн 501,3 млрд рублей, следует из данных Росстата первой оценки ВВП РФ, которая выполнена методами использования доходов и формирования по источникам доходов.

Физический объем ВВП увеличился на 0,6% относительно соответствующего квартала 2024 года, дефлятор вырос на 6,6%.

Как отмечается в материалах статслужбы, динамика физического объема ВВП сложилась в результате увеличения расходов на конечное потребление (+2,9%) и чистого экспорта при сокращении валового накопления (-9,6%).

На рост конечного потребления повлияло увеличение расходов домашних хозяйств на приобретение потребительских товаров и услуг (+3,3%), расходы на конечное потребление секторов государственного управления и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, увеличились на 1,8%.

Сокращение валового накопления произошло как за счет существенного снижения прироста запасов материальных оборотных средств нефинансовых корпораций (товаров для перепродажи, производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции), так и за счет снижения валового накопления основного капитала (-1,1%).

В Росстате отметили, что в структуре основных компонентов ВВП в III квартале 2025 года относительно соответствующего квартала 2024 года возросла доля расходов на конечное потребление - с 69,4% до 72,2% при снижении долей валового накопления - с 27,4% до 25,2% и чистого экспорта - с 3,2% до 2,6%. В структуре ВВП по источникам доходов в III квартале 2025 года относительно III квартала 2024 года доля оплаты труда повысилась с 42,7% до 46,2%, доля чистых налогов на производство и импорт возросла с 6,4% до 8,9%, доля валовой прибыли снизилась с 50,9% до 44,9%.