ЦБ рассказал об экономических ожиданиях на 2026 год

В частности, согласно прогнозу регулятора, инфляция в России к концу 2026 года снизится до 4-5%

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Банк России будет аккуратно и постепенно снижать ключевую ставку в 2026 году, также ожидается снижение инфляции до 4-5% к концу года. Об этом регулятор сообщил в Telegram-канале.

"Мы начали снижать ключевую ставку - с июня по декабрь она уменьшилась на 5 процентных пунктов, до 16% годовых. Курс на понижение ставки взят, но будет аккуратным и постепенным - по мере восстановления баланса между растущим спросом и производственными возможностями экономики. Устойчивое замедление инфляции позволит нам постепенно снизить ключевую ставку до нейтральных значений", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу регулятора, инфляция в России к концу 2026 года снизится до 4-5% и после чего закрепится вблизи цели, которая сейчас установлена на уровне 4%. В ЦБ также ожидают, что в 2026 году кредит реальной экономике увеличится на 6-11% - реальные зарплаты и доходы продолжат умеренно повышаться, полагают там.

Банк России ожидает сбалансированного роста экономики в 2026 году на уровне 0,5-1,5%, в последующие годы показатель несколько ускорит рост. Регулятор отметил, что последние несколько лет экономика России демонстрировала усиленный рост, который был заметно выше, чем в США и еврозоне.