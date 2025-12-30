Аэропорт Пулково работает штатно

Задерживается около 20 рейсов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Пулково работает в штатном режиме, возможно увеличение времени обслуживания самолетов из-за противообледенительной обработки. Всего задерживаются примерно 20 рейсов, об этом сообщили в Telegram-канале Ространснадзора.

"В настоящее время в аэропорту задержаны около 20 рейсов, направляющихся в Москву, Уфу, Новосибирск, Красноярск, Махачкалу и Челябинск. Аэропорт Пулково продолжает работать в штатном режиме, однако время обслуживания самолетов может быть увеличено из-за проведения противообледенительной обработки в условиях снегопада", - говорится в сообщении.

Для оценки ситуации в аэропорт прибыл глава МТУ Ространснадзора по СЗФО Анатолий Каманицин.

В Ространснадзоре подчеркнули, что ситуация в калининградском международном аэропорту Храброво стабилизировалась. Жалоб от пассажиров не поступало. Ранее сообщалось, что штормовой ветер со скоростью до 28 м/с стал причиной задержек 24 авиарейсов на прилет и вылет в аэропорту Храброво.