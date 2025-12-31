Вступил в силу запрет на оказание услуг неклассифицированными гостевыми домами

Также запрещено размещение любой информации об объекте без указания присвоенного идентификационного номера и ссылки на запись в реестре Росаккредитации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Запрет на оказание услуг гостевыми домами, не прошедшими процедуру классификации, вступил в силу в России.

С 1 января 2026 года запрещено как предоставление услуг гостевого дома, не внесенного в реестр Росаккредитации, так и размещение любой информации об объекте без указания присвоенного идентификационного номера и ссылки на запись в реестре. Турагрегаторы и сервисы онлайн-бронирования теперь также обязаны указывать регистрационные данные объектов, вошедших в реестр, сообщали ранее в Росаккредитации.

С 1 января обязательная классификация гостевых домов вводится в 18 регионах: республиках Алтай, Дагестан и Крым, Алтайском, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской областях, Кемеровской области - Кузбассе, а также в Ленинградской, Ростовской и Херсонской областях, Севастополе и федеральной территории Сириус.

Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин сообщил ТАСС, что с 1 января 2026 года агрегаторы начинают закрывать возможность бронирования в тех гостевых домах, которые находятся в регионах - участниках эксперимента и по каким-то причинам пока не прошли классификацию.

"Те объекты, которые не уложились в срок в рамках эксперимента, будут проходить классификацию после 1 января. Бронирования в таких объектах агрегаторы приостановят, но как только они войдут в реестр - система обновит данные, и бронирования возобновятся. Мы исходим из того, что в любом случае у туристов сохранится широкий выбор предложения. При этом важно, что все брони, совершенные до 1 января, не сгорают и туристы смогут отправиться в поездку", - объяснил глава ассоциации.

Эксперимент по легализации гостевых домов продлится до 31 декабря 2027 года. С 1 сентября 2026 года к нему присоединятся еще четыре региона: республики Адыгея и Бурятия, Астраханская и Нижегородская области. При этом обязательная классификация в указанных субъектах вводится с 1 января 2027 года.