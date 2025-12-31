"Контур.Маркета": стоимость праздничного стола за год выросла на 12,6%

В 2025 году стоимость новогодней потребительской корзины составила 12,8 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Стоимость новогодней потребительской корзины россиян выросла за год на 12,6% и составила 12,8 тыс. рублей. Таковы результаты исследования "Контур.Маркета", с которыми ознакомился ТАСС.

Исследователи проанализировали почти 15 млн чеков, выданных за покупки продуктов по всей России в предновогодний период.

"Стоимость новогодней потребительской корзины жителей России в 2025 году подросла на 12,6% по сравнению с 2024", - сказано в исследовании.

Стоимость корзины из 16 позиций, в т. ч. куриной тушки, картофеля, семги и шампанского, выросла с 11,3 тыс. рублей до почти 13 тыс. Подорожала красная рыба: килограмм семги - на 11%, форели - на 22%. Зато цена на огурцы снизилась на 27%. Стоимость алкоголя изменилась неравномерно: бутылка 0,7 л виски в среднем стала стоить 2 371 рублей вместо 2 486, а бутылка шампанского - 1 284 рубля при прошлогодних 1 145. Больше всего выросла цена на красную икру: с 2 245 рублей до 2 994 - это 33%.