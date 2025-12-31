Минкоммерции КНР: равнодушие Нидерландов в ситуации с чипами ведет к кризису

В Министерстве призвали "Амстердам немедленно исправить ошибки и устранить препятствия для стабильности рынка"

ПЕКИН, 31 декабря. /ТАСС/. Равнодушие и упрямство властей Нидерландов к проблемам на рынке полупроводников недопустимы, такое поведение необходимо немедленно исправить. Об этом сообщили в Министерстве коммерции КНР.

"Голландская сторона должна нести полную ответственность за то, что ее неправомерное вмешательство уже привело к кризису поставок. Мы призываем Амстердам немедленно исправить ошибки и устранить препятствия для стабильности рынка", - говорится в заявлении министерства.

Пекин подчеркнул, что на фоне тревоги мирового бизнеса Нидерланды продолжают действовать вразрез с интересами общей безопасности, проявлять равнодушие и упрямство.

12 октября Минэкономики Нидерландов сообщило о задействовании в отношении принадлежащей китайскому концерну Wingtech компании Nexperia "закона о доступности товаров" - инструмента, применяемого в исключительных случаях для защиты стратегических активов. Спустя два дня Апелляционный суд Амстердама постановил отстранить главу Nexperia Чжан Сюэчжэна от выполнения обязанностей, назначив на его место временного директора. Все акции Nexperia Holding, за исключением одной, были переданы в управление независимого управляющего. В ответ на это Китай ввел экспортные ограничения против Nexperia, запретив подразделению компании в КНР и ее субподрядчикам вывозить часть компонентов за пределы страны.