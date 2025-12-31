В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Геленджика. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Геленджик. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Согласно действующему NOTAM аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00", - говорится в сообщении.