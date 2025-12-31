В Минпромторге ДНР рассказали о специализации первого индустриального парка

Объект будет специализироваться на производстве стройматериалов

ДОНЕЦК, 31 декабря. /ТАСС/. Первый в ДНР индустриальный парк намерены создать на одном из участков предприятия "Донецккокс" в столице региона. Его основной специализацией станет производство стройматериалов, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга республики.

"В 2025 году разработан проект создания первого в регионе индустриального парка "Куйбышевский" на одном из участков предприятия "Донецккокс" в Донецке. Проект признан масштабным, планируемый объем инвестиций - почти 7 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что срок реализации проекта составляет 15 лет. Основной специализацией парка станет производство строительных материалов.

В октябре премьер-министр ДНР Андрей Чертков сообщил ТАСС, что площадь парка составит почти 15 га. Он будет рассчитан не менее чем на 30 резидентов.