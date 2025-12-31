Кабмин перенес срок уплаты отчислений для туроператоров на апрель 2026 года

Это не повлияет на уровень защищенности прав туристов, уточнили в правительстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ перенесло срок уплаты отчислений в фонд персональной ответственности с 15 января на 15 апреля 2026 года для туроператоров выездного туризма. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Для туроператоров в сфере выездного туризма продлен срок уплаты отчислений в фонд персональной ответственности. Подписанным распоряжением он перенесен с 15 января на 15 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.

Из высвобожденных средств туроператоры вернут деньги туристам за билеты, которыми они не смогли воспользоваться из-за атак беспилотников.

Мера поможет обеспечить финансовую устойчивость туризма в условиях временных ограничений, вызванных геополитической ситуацией. "Оно не повлияет на уровень защищенности прав туристов", - отметили в правительстве.

Согласно действующему законодательству, туроператоры должны выплачивать в фонд персональной ответственности отчисления в равных долях не позднее 15 числа каждого месяца, который следует за прошедшим календарным кварталом.

Кабмин уже переносил такие сроки в 2021, 2022 и 2025 годах сначала из-за угрозы распространения коронавируса, а потом и по причине внешнего санкционного давления.