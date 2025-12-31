В Бурятии и Забайкалье запрет на майнинг станет круглогодичным

Правительство ввело запрет на майнинг в 13 регионах страны для стабилизации работы энергосистемы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Круглогодичный запрет на майнинг криптовалюты будет введен в ближайшее время в Забайкальском крае и Республике Бурятия по решению правкомиссии по развитию электроэнергетики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

В ведомстве напомнили, что правительство ввело запрет на майнинг в 13 регионах страны для стабилизации работы энергосистемы.

"Круглогодичный запрет до 2031 года введен в отношении юга Иркутской области, новых регионов, а также республик Северо-Кавказского федерального округа. Сезонный запрет (только на зимний период) действует в отношении южных частей Республики Бурятия и Забайкальского края. С учетом недавно принятых на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики решений данный запрет в ближайшее время также будет скорректирован на круглогодичный", - подчеркнули в Минэнерго.

Под ограничение попало оборудование майнеров общей мощностью около 550 МВт, что позволило снизить нагрузку на энергосистему Сибири на 320 МВт и избежать веерных отключений в пик зимних нагрузок. "Таким образом, введенные меры доказали свою эффективность для энергобезопасности, и регуляторная работа в этом направлении продолжается", - добавили в министерстве.

О запрете на майнинг

Ранее в Минэнерго сообщили ТАСС, что правительственная комиссия по развитию электроэнергетики может рассмотреть ввод запрета на майнинг криптовалюты в российских регионах, если получит соответствующие запросы от губернаторов.

Правительство России утвердило перечень из регионов и территорий, где майнинг запрещен с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года. Ограничения введены в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, 7 апреля правительство распорядилось ввести полный запрет майнинговой деятельности на юге Иркутской области. Майнинг также запрещен на некоторых территориях Бурятии и Забайкальского края в пики энергопотребления. В 2025 году они приходятся на период с 1 января по 15 марта, а в следующие годы - с 15 ноября по 15 марта.