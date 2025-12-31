В аэропортах Краснодарского края задерживаются 100 рейсов

Наиболее массовые корректировки в расписании наблюдаются в аэропорту Сочи

КРАСНОДАР, 31 декабря. /ТАСС/. Корректировки в расписании рейсов наблюдаются в аэропортах Краснодарского края. Так, в Сочи, Геленджике и Краснодаре на вылет и прилет в общей сложности задерживаются 100 бортов.

Согласно данным онлайн-табло в аэропорту Краснодара, с задержками вылетят 13 рейсов, прилетят с опозданием 12 бортов. В Геленджик с опозданием прибудет только борт из Москвы, задержек на вылет нет.

Наиболее массовые корректировки в расписании наблюдаются в Сочи. Из местного аэропорта 33 рейса будут выполнены с опозданием, также задерживается прилет 41 борта, два из них - из Москвы и из Оренбурга - прилетят в Сочи ночью уже после наступления нового года.

В Сочи на протяжении нескольких дней действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами, возможен подъем уровня воды в реках. Порывы ветра достигнут 22 м/с. Температура воздуха опустится до минус 5 градусов, а на высокогорье прогнозируется метель с ухудшением видимости. В горах выше 500 м над уровнем моря - лавиноопасно.

В аэропортах Краснодара и Геленджика утром 31 декабря были введены из соображений безопасности временные ограничения на полеты.