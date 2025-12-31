В Краснодарском крае задерживаются порядка 20 поездов

Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 31 декабря. /ТАСС/. Остановка пассажирского поезда Ростов - Адлер по техническим причинам произошла в Краснодарском крае, в связи с ситуацией наблюдаются задержки в пути 18 поездов, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

"На участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе Северо-Кавказской железной дороги по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением Ростов - Адлер. В результате на время до 5 часов оказались задержаны 18 пассажирских поездов", - говорится в официальном заявлении.

Позднее в пресс-службе добавили, что кроме 18 поездов дальнего следования также задерживаются 3 пригородных поезда. Пассажиры поездов обеспечат питанием, в поездах поддерживается комфортный температурный режим.

Там отметили, что причиной нарушения работы контактной сети стали последствия непогоды.

Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров и в случае их нарушения будут приняты меры реагирования, сообщили журналистам в пресс-службе южной транспортной прокуратуры.