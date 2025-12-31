С 1 января МФО обязаны требовать официальные документы о доходах заемщиков

Речь идет о кредитах до 50 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Микрофинансовые организации (МФО) с 1 января 2026 года должны будут требовать официальное подтверждение о доходах заемщиков по кредитам до 50 тыс. рублей или оценивать их на основе среднедушевого дохода в регионе.

31 декабря 2025 года завершился срок действия указания Банка России, которое позволяло МФО оценивать доходы заемщиков по собственным внутренним моделям, не требуя от заемщиков подтверждения.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2024 года дал поручение, чтобы банки и МФО начали переходить на использование актуальной официальной информации, подтверждающей доходы физического лица при оценке заемщиков.