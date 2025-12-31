Володин выразил надежду на увеличение темпов роста экономики РФ в 2026 году

Председатель Госдумы отметил, что уровень инфляции в стране снизился по сравнению с 2024 годом

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Темпы роста экономики РФ в 2026 году должны нарастать с учетом снижения инфляции. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Надеемся, на будущий год уже с учетом того, что у нас инфляция снизилась, темпы роста экономики начнут нарастать. Бюджет должен быть сбалансированным - это удалось", - сказал Володин в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что по сравнению с 2024 годом уровень инфляции в стране снизился с 9,5% до 5,6%. "Да, экономика развивалась в прошлом году более активно. Надо было сделать все для того, чтобы достичь результатов по снижению инфляции. Потому что, когда растет инфляция, обесцениваются доходы граждан, растут цены, этого допустить нельзя", - добавил председатель Госдумы.

По словам Володина, Россия становится сильнее, так как все меньше зависит от других стран. Рынки за это время переориентированы, отметил он. "Никаких решений, связанных, допустим, с секвестром бюджета, мы не принимали. Мы, наоборот, вырабатывали решения, позволяющие нам выходить на новые стандарты в социальной политике или реализовывать новые проекты", - подчеркнул спикер Госдумы.