Безработные ветераны СВО смогут заключить соцконтракт на бизнес

Выплата на открытие своего дела составляет до 350 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Безработные ветераны СВО и их семьи смогут заключить социальный контракт на ведение бизнеса без оценки среднедушевого дохода семьи с 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Для ветеранов СВО, признанных безработными, теперь предусмотрена возможность заключения социального контракта на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности без учета нуждаемости, то есть без оценки среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина, - говорится в сообщении. - Таким же правом смогут воспользоваться супруги ветеранов - инвалидов I или II группы в случае отказа самого ветерана от этой помощи. Единовременная выплата на открытие своего дела в рамках социального контракта составляет до 350 тыс. рублей".

Социальный контракт - это договор, который заключают органы социальной защиты и граждане с низким уровнем дохода. Соцконтракт позволяет переобучиться на новую профессию или повысить квалификацию, чтобы потом найти новую работу, открыть свой бизнес или же получить средства на его развитие, а также купить вещи первой необходимости для себя и своих детей.

Документ подготовлен для реализации новых норм ФЗ "О государственной социальной помощи", которые были приняты в ноябре 2025 года.

В 2021 году президент РФ Владимир Путин сделал такую меру доступной для всех российских субъектов.