Задержки рейсов в Пулково связаны с опозданиями прибывающих самолетов

Часть рейсов также ожидает улучшения погодных условий в Калининграде

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково работает штатно в сложных метеоусловиях, большинство задержек рейсов связано с поздним прибытием самолетов в воздушную гавань. Об этом сообщили в пресс-службе руководящей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"Аэропорт Пулково работает штатно в сложных метеоусловиях. Обе взлетно-посадочные полосы принимают и отправляют самолеты. На текущий момент задержки в расписании не связаны с погодными условиями Санкт-Петербурга. Большинство из них - по причине позднего прибытия воздушных судов в Пулково. Также часть рейсов ожидает улучшения погодных условий в Калининграде", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Пулково принял в качестве запасного девять бортов, летевших в калининградский аэропорт Храброво. Также в компании напомнили, что время обслуживания бортов может быть незначительно увеличено в связи с необходимостью противооблединительной обработки воздушных судов.

По данным онлайн-табло Пулково по состоянию на 10:45 мск, более чем на 10 часов задержан ночной рейс на Калининград (должен был отправиться в 0:40 мск), более чем на три часа - три рейса (два на Москву и один в Казань), более чем на два часа - еще пять, более чем на час - еще восемь рейсов. Далее в течение дня задержан еще 31 рейс (с 10:00 до 21:10 мск). Отменены утренний рейс в Калининград (в 8:55 мск) и один из дневных рейсов в столичный аэропорт Шереметьево (в 14:00 мск).