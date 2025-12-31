Новый терминал аэропорта Благовещенска впервые обслужил регулярные рейсы

Реализация проекта нового аэровокзального комплекса в Благовещенске имеет важное значение для развития региона, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Новый пассажирский терминал Международного аэропорта Благовещенск (Игнатьево) им. Н.Н. Муравьева-Амурского впервые обслужил регулярные пассажирские рейсы. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"31 декабря 2025 года новый пассажирский терминал Международного аэропорта Благовещенск (Игнатьево) им. Н.Н. Муравьева-Амурского в тестовом режиме обслужил первые регулярные рейсы. Ими стали рейсы FV-2461 по маршруту Владивосток - Благовещенск и FV-2475 по маршруту Благовещенск - Южно-Сахалинск. Тестовое обслуживание регулярных рейсов - важный этап подготовки аэропорта к переводу всего расписания в новый аэровокзальный комплекс", - говорится в сообщении.

Новый аэропорт является одним из ключевых объектов мастер-плана Благовещенска. "Для Амурской области и всего Дальнего Востока авиация - стратегически значимый вид транспорта, обеспечивающий как межрегиональные, так и внутренние перевозки. Реализация проекта нового аэровокзального комплекса в Благовещенске имеет важное значение для развития региона. Это часть масштабной программы модернизации авиационной инфраструктуры, направленной на повышение связанности Дальнего Востока со всей территорией страны в соответствии с поручениями президента России. Ввод нового терминала обеспечивает качественно новый уровень обслуживания пассажиров, создает дополнительные условия для экономического роста и увеличения туристического потока", - сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что в феврале 2026 года новый терминал начнет полноценно работать на внутренних рейсах. "К концу весны международные рейсы будут также переведены в новый терминал. Этому предшествовала большая работа. <...> Сегодня наш аэропорт отвечает всем самым современным требованиям, в том числе может принимать и самолеты тяжелого класса - к нам летает Боинг 747 - двухпалубный самолет. Обновлена вся навигационная система", - сказал он.

Международный аэропорт Благовещенск (Игнатьево) имени Н.Н. Муравьева-Амурского - аэропорт федерального значения в 15 км к северо-западу от Благовещенска, в 3,5 км от государственной границы с Китаем, обеспечивает воздушное сообщение внутри региона, с городами Дальневосточного федерального округа, Сибири и Москвой. В 2024 году аэропорт обслужил свыше 928 тыс. пассажиров.

Строительство нового пассажирского терминала в аэропорту Благовещенска стартовало 27 мая 2023 года. Комплексная реконструкция предусматривает и обновление привокзальной площади: здесь обустроено более 600 машино-мест, проведено озеленение территории, создана с нуля рекреационная зона с садом камней, малыми архитектурными формами и амфитеатром. Возведен и новый грузовой терминал мощностью 6 тыс. тонн грузов в год. Он заработает в первом квартале 2026 года. Объем частных инвестиций в комплексную модернизацию инфраструктуры аэропорта составил более 13 млрд рублей.