Утвержден нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики"

Кабмин приступает к его реализации

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам утвердил паспорт нацпроекта "Технологическое обеспечение биоэкономики", говорится в сообщении кабмина.

Утверждается, что правительство приступает к реализации нацпроекта. "Паспорт нацпроекта и входящие в его состав федеральные проекты утвердил президиум Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам", - говорится в сообщении.

Новый нацпроект носит комплексный характер. Председатель правительства Михаил Мишустин, комментируя этот вопрос на отраслевой стратегической сессии, отмечал, что "Биоэкономика" сформирует фундамент сразу для нескольких направлений, в числе которых химия, пищевая индустрия, энергетика, медицина, экология, сельское хозяйство.

По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, до 2030 года РФ собирается увеличить уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики до 40%. Объем производства продукции биоэкономики планируется увеличить на 96%, а долю отечественных биотехнологических продуктов в структуре потребления - до 55%. Также возрастет количество предприятий, занимающихся подготовкой, профессиональной переподготовкой и повышением квалификации кадров по направлению биоэкономики. В этой работе должно участвовать 100% отраслевых компаний, указал первый вице-премьер.

"Задачи ставим достаточно амбициозные, однако и наша отрасль сегодня обладает высоким потенциалом. Совместными усилиями с бизнесом и научным сообществом мы обязательно достигнем поставленных целей", - отметил Мантуров.

В структуру нацпроекта войдут три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".

Ключевая задача национального проекта - консолидировать усилия, мощности и ресурсы, создать конкурентные предприятия, в том числе за счет модернизации имеющихся.